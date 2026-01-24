I peccatori prima nomination all' Oscar per Delroy Lindo a 73 anni | Orgoglioso di essere ancora in gioco

Delroy Lindo, 73 anni, ottiene la prima nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per il film

La star del film di Ryan Coogler con Michael B. Jordan ha ricevuto la sua prima candidatura dall'Academy come miglior interprete supporter. Sono passati cinquant'anni dal debutto sullo schermo di Delroy Lindo e all'età di 73 anni la star de I peccatori ha ricevuto la sua prima nomination al premio Oscar quale miglior attore non protagonista per il lungometraggio diretto da Ryan Coogler. I peccatori è diventato il film con il record di nomination nella storia degli Academy Award e Delroy Lindo è uno dei candidati che parteciperanno alla Notte degli Oscar la sera del 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, insieme alle altre star del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, e “I peccatori” di Ryan Coogler si distingue con 16 candidature, un record assoluto nella storia degli Academy Awards.

Oscar 2026: ecco tutte le nomination. I peccatori è da recordSono state annunciate le nomination per gli Oscar 2026, giunti alla 98ª edizione.

