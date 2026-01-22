Le nomination agli Oscar 2026 sono state annunciate, e “I peccatori” di Ryan Coogler si distingue con 16 candidature, un record assoluto nella storia degli Academy Awards. La pellicola supera perfino i risultati di grandi classici come “Titanic”. Questa nomination rappresenta un riconoscimento importante per il film e per il regista, evidenziando l’attenzione e l’apprezzamento del settore cinematografico.

È record per I peccatori di Ryan Coogler: riceve ben 16 nomination agli Oscar 2026, come nessun film mai. Non ci riuscì neanche Titanic, il colossal di James Cameron che nel 1998 sbancò con 14 candidature, come aveva fatto prima il cult Eva contro Eva e poi il musical La La Land. Horror ambientato nel Mississippi degli anni Trenta, I peccatori (titolo originale Sinners ) è un film di vampiri screziato di riflessione sociale ed esistenzialista e soprattutto intriso di blues. Cercando di lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan ) tornano nella loro città natale alla ricerca di un nuovo inizio, ma lì scopriranno che un male ancora più grande è pronto ad accoglierli nuovamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Oscar 2026, le nomination: record per “I peccatori”. Fa meglio di “Titanic”

