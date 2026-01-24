I letti di Federica e del marito… Omicidio Torzullo nuova scoperta nella villetta di Anguillara

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo si sono recentemente approfondite, con nuove prove che interessano i letti della vittima e del marito nella villetta di Anguillara. Questa scoperta sta contribuendo a ridefinire i dettagli e i tempi dell’evento, offrendo agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto. La vicenda resta sotto stretto riserbo, mentre proseguono le attività investigative per chiarire le dinamiche del delitto.

Un nuovo sviluppo nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo sta spingendo gli inquirenti a riconsiderare tempi e modalità del delitto. La ricostruzione degli eventi, inizialmente basata sulla confessione dell’ex marito, viene ora messa in discussione da una serie di elementi emersi dagli accertamenti medico-legali e dai rilievi nella villa di Anguillara Sabazia. Dettagli che, secondo la Procura di Civitavecchia, potrebbero spostare l’orario dell’omicidio alla sera precedente rispetto a quanto dichiarato dall’indagato, aprendo scenari investigativi più ampi e complessi, anche sul piano delle eventuali responsabilità e della dinamica complessiva dei fatti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Anguillara, trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica TorzulloA Anguillara, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona non ancora identificata, durante le ricerche relative alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa nella provincia di Roma.

Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da AnguillaraLa Procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia, scomparsa dall’8 gennaio.

Federica Torzullo, anticipato l'orario del delitto. «Uccisa prima di dormire, i letti non erano disfatti»Federica Torzullo è stata uccisa di notte, prima ancora di andare a dormire, e non alle 6.40 del mattino come il marito, Claudio Carlomagno, accusato dell’efferato omicidio, ha ... ilgazzettino.it

Federica Torzullo, letti non disfatti creano dubbi sull’orario del femminicidio: forse uccisa la sera primaIl dettaglio dei letti non disfatti porta la Procura a ipotizzare che Federica Torzullo sia stata uccisa la sera prima e non il mattino del 9 gennaio ... fanpage.it

