La Procura di Civitavecchia ha avviato un’indagine per omicidio riguardo alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, di Anguillara Sabazia, scomparsa dall’8 gennaio. Il marito è stato iscritto nel registro degli indagati. La vicenda solleva interrogativi sulla sua sorte e sulle circostanze della scomparsa, ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio sulla scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio. Nell’inchiesta è indagato il marito della donna, mentre le ricerche proseguono su più fronti e senza escludere alcuna ipotesi. I carabinieri, coordinati dai magistrati, stanno operando con il supporto dei vigili del fuoco, che hanno esteso le perlustrazioni anche al lago di Bracciano. Emerse incongruenze nei racconti del marito. La svolta è maturata dopo giorni di accertamenti che hanno messo in discussione la versione iniziale fornita dall’uomo, lo stesso che aveva denunciato la scomparsa facendo scattare le ricerche. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Indagato per omicidio il marito di Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara

