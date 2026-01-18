Anguillara trovato un cadavere nella ditta del marito di Federica Torzullo

A Anguillara, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona non ancora identificata, durante le ricerche relative alla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, scomparsa nella provincia di Roma. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze del ritrovamento e identificare la vittima. La scoperta avviene all’interno dell’azienda del marito di Federica, contribuendo a fare luce sul caso.

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo dall'8 gennaio scorso. Domenica mattina i carabinieri hanno scoperto un cadavere nella sede operativa della ditta del marito Claudio Carlomagno in via Comunale San Francesco, non lontano dalla villetta della coppia in via Costantino, alle porte di Anguillara: potrebbe trattarsi della moglie. L'individuazione di una parte del cadavere è avvenuta durante una nuova sessione di scavi in uno dei posti frequentati dal marito della donna, anche la mattina del 9 gennaio quando è stata poi denunciata la scomparsa della 41enne funzionaria delle Poste in servizio presso il Centro meccanografico di Fiumicino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

A Anguillara Sabazia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno dell’azienda gestita dal marito di Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio scorso. La scoperta ha suscitato attenzione e resta al centro delle indagini in corso. La vicenda si inserisce in un contesto di mistero e incertezza, mentre le forze dell’ordine approfondiscono gli accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Trovato il corpo di Federica Torzullo, pezzi del cadavere nella ditta del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto all’interno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia. La donna, 41 anni, scomparsa il 9 gennaio, è stata trovata morta con parti del suo cadavere. La scoperta chiude un’indagine complessa, lasciando molte domande senza risposta. La vicenda si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e ha suscitato profonda commozione nella comunità locale.

