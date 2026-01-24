I letti di Federica e del marito… Omicidio Torzullo nuova scoperta nella villetta di Anguillara 

Nella tranquilla villetta di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, si è scoperto un dettaglio domestico legato alla vicenda dell’omicidio Torzullo. I letti di Federica e dell’ex marito stanno assumendo un ruolo centrale nelle indagini, offrendo nuovi elementi per comprendere meglio quanto accaduto. Questa scoperta si inserisce nel quadro di un’indagine che sta cercando di fare luce su un episodio che ha scosso la comunità locale.

In una villetta tranquilla alle porte di Roma, ad Anguillara Sabazia, c’è un dettaglio domestico che sta diventando il centro di un’inchiesta per omicidio: i letti di Federica e dell’ex marito. Non lenzuola insanguinate, non cuscini in disordine, ma due letti perfettamente composti, intatti, come se nessuno ci avesse dormito. Un particolare che, per gli inquirenti, potrebbe riscrivere tempi e modalità del femminicidio di Federica Torzullo. La Procura di Civitavecchia sta infatti rivedendo la prima ricostruzione del delitto. La versione dell’ex marito, che aveva confessato indicando un orario preciso, non convince più fino in fondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

