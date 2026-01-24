Hojlund parla chiaro prima della Juventus | al Napoli così può cambiare tutto

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha commentato le prospettive di una possibile collaborazione con Romelu Lukaku, attualmente vicino a tornare in campo. Le sue parole offrono uno sguardo sulle strategie offensive del team e sulle aspettative future, evidenziando l'importanza di questa eventuale sinergia nel contesto della stagione.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato della possibilità di giocare insieme a Romelu Lukaku, ora vicino al ritorno in campo. Ai microfoni di ‘DAZN’, il danese ha dichiarato di vedere con grande entusiasmo la possibilità di formare una coppia offensiva con il belga. La dichiarazione di Hojlund è arrivata mentre proprio il ritorno di Lukaku è sempre più vicino, creando così grande aspettativa tra i tifosi azzurri. Le parole di Hojlund. Ai microfoni di ‘DAZN’, Rasmus Hojlund ha espresso un’opinione chiara sulla possibilità di giocare insieme a Romelu Lukaku al Napoli. L’attaccante danese ha dichiarato: “Non vedo perché non dovremmo poter giocare insieme, possiamo completarci bene in campo “ Lukaku durante la preparazione della sfida di Champions contro il Copenaghen Con l’arrivo di Lukaku, il Napoli potrebbe ritrovare una combinazione letale in attacco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Colpo di scena Napoli: Conte blocca la cessione, così può cambiare tuttoAntonio Conte ha deciso di sospendere temporaneamente la cessione di Marianucci, mantenendo il giocatore in rosa dopo l'ultimo impegno di campionato.

