Colpo di scena Napoli | Conte blocca la cessione così può cambiare tutto

Antonio Conte ha deciso di sospendere temporaneamente la cessione di Marianucci, mantenendo il giocatore in rosa dopo l’ultimo impegno di campionato. Questa scelta potrebbe influenzare significativamente il futuro della squadra e le strategie di mercato, creando un nuovo scenario per le prossime settimane. Il club e i tifosi attendono sviluppi, mentre le decisioni di Conte continueranno a essere al centro dell’attenzione.

Il futuro di Marianucci cambia direzione, almeno per ora. Antonio Conte ha deciso di mettere in stand-by la sua cessione dopo l’ultimo impegno di campionato. L’ingresso in campo contro il Verona, impreziosito dall’assist per il 2-2 firmato da Di Lorenzo, ha lasciato il segno. Una scelta questa che pesa anche sulle strategie di mercato del Napoli, con Torino e Cremonese costrette ad attendere. La sensazione è che il tecnico voglia prendersi altro tempo prima di rinunciare al difensore. L’impatto contro il Verona cambia lo scenario: il futuro di Marianucci. L’ottimo ingresso in campo contro il Verona ha inciso in modo diretto sulle valutazioni di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli: Conte blocca la cessione, così può cambiare tutto Leggi anche: Napoli, il mercato in entrata si sblocca? Una cessione a sorpresa può cambiare tutto Leggi anche: “Il mese prossimo tutto può cambiare per il principe Harry”: il colpo di scena che minaccia William e Katw Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli-Verona 2-2: Montipò salva il Napoli, l’Hellas sfiora il colpo grosso; Colpo di scena per Kevin De Bruyne: nessuno se l'aspettava; Napoli, i segreti del nuovo modulo Conte. Per Sarri sconfitta sul piano tattico; Napoli dominante all'Olimpico: poca storia nel match con la Lazio di Sarri. REPUBBLICA - Lazio, "scena muta" con il Napoli, Sarri perde il confronto con Conte, il dettaglio - La Repubblica analizza l'attesa sfida in campo tra Antonio Conte e Maurizio Sarri, protagonisti ieri delle panchine in Lazio- napolimagazine.com

Conte ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo - 0 esterno e seconda vittoria consecutiva in trasferta. ilnapolista.it

Napoli, i segreti del nuovo modulo Conte. Per Sarri sconfitta sul piano tattico - Maurizio Sarri si fida troppo del sarrismo, la Lazio in campo fa scena muta. napoli.repubblica.it

Un nuovo colpo di scena, l’ennesimo, allunga l’agonia della Trapani Shark. Pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza decisiva per il futuro della squadra granata, la società ha depositato una formale richiesta di ricusazione del Collegio giudicante del Tribunal - facebook.com facebook

Colpo di scena: il cassiere non rientrerà al lavoro - Cosa è cambiato dopo la decisione del tribunale x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.