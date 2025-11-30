Carnevale | Roma-Napoli può cambiare la stagione Hojlund? Un vero bomber

Un palmarès da big, due scudetti, due Coppe Italia e una Coppa Uefa: è il bagaglio con cui Andrea Carnevale guarda alla supersfida dell'Olimpico. Come racconta Angelo Rossi su Il Mattino, l'ex attaccante — laziale di origini ma esploso calcisticamente sotto il Vesuvio — vede in Roma-Napoli un crocevia fondamentale per entrambe. «Troppo presto per parlare di sfida scudetto — ricorda Carnevale a Angelo Rossi de Il Mattino — ma per tutte e due può essere una svolta. La Roma vola sulle ali dell'entusiasmo, il Napoli arriva da due vittorie e sembra essersi lasciato alle spalle il momento buio.

