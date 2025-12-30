Hojlund | Contento di essere al Napoli Conte allenatore incredibile

Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, ha espresso soddisfazione per il suo trasferimento e ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti. In un’intervista a Sport Illustrated, Hojlund ha condiviso le sue impressioni sull’ambiente partenopeo e sulla propria esperienza. Le sue parole riflettono entusiasmo e rispetto nei confronti della squadra e dello staff tecnico, sottolineando l’importanza di questa nuova sfida nel club campano.

Hojlund pazzo di Napoli, il retroscena di mercato: "Quando Conte mi ha chiamato..." - L'attaccante danese ha parlato del suo addio al Manchester United e della scelta di tornare in Serie A per vestire la maglia azzurra ... corrieredellosport.it

Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..." - L'attaccante danese ha raccontato i suoi primi mesi in azzurro in un'intervista concessa a Sports Illustrated: ... tuttonapoli.net

Supercoppa: Hojlund "contento per me e il Napoli, possiamo vincere un trofeo". L'attaccante danese, "aspetto presto in campo Lukaku, è un top player" #ANSA - facebook.com facebook

