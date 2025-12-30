Hojlund | Contento di essere al Napoli Conte allenatore incredibile
Rasmus Hojlund, nuovo attaccante del Napoli, ha espresso soddisfazione per il suo trasferimento e ha elogiato l’allenatore Luciano Spalletti. In un’intervista a Sport Illustrated, Hojlund ha condiviso le sue impressioni sull’ambiente partenopeo e sulla propria esperienza. Le sue parole riflettono entusiasmo e rispetto nei confronti della squadra e dello staff tecnico, sottolineando l’importanza di questa nuova sfida nel club campano.
Le parole dell’attaccante danese sul suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha rilasciato a Sport Illustrated una lunga intervista sulla sua . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
