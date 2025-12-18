Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha condiviso le sue emozioni dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan. Intervistato da SportMediaset, ha parlato del legame speciale con Lukaku, sottolineando come quell’abbraccio rappresenti il bello del rapporto tra di loro. Le sue parole riflettono l’entusiasmo e la sintonia della squadra in un momento importante della stagione.

Hojlund: «Nell'abbraccio con Lukaku c'è tutto il bel rapporto che abbiamo»

A SpoertMediaset, l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa Le parole di Hojlund. «Sono felice per me e per la squadra, tra pochi giorni ci sarà l’opportunità di vincere un trofeo e vogliamo vincerlo» L’abbraccio con Lukaku dopo il gol «Abbiamo l’opportunità di vincere un trofeo. In quell’abbraccio c’è tutto il bel rapporto che abbiamo. Lui è un grande campione e riaverlo in campo con noi sarà importantissimo» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

