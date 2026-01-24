Valentino chi è e la storia di Sarah | Ho tenuto il segreto per trent’anni

Valentino Garavani è stato uno dei più grandi stilisti italiani, simbolo di eleganza e creatività. La storia di Sarah, protagonista di questa narrazione, rivela un segreto custodito per trent’anni, legato alla sua vita e al suo rapporto con Valentino. In un pomeriggio a Piazza Mignanelli, tra ricordi e emozioni, si intrecciano passato e presente, offrendo uno sguardo intimo su una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda.

Piazza Mignanelli, mercoledì pomeriggio, si trasforma in un luogo sospeso. Centinaia di persone attendono in silenzio l’ultimo saluto a Valentino Garavani, icona assoluta della moda mondiale, quando tra la folla compare una giovane donna con un cappello da diva e un vestito giallo acceso. Non è un volto noto, nessun fotografo la riconosce, ma al momento di avvicinarsi alla sicurezza pronuncia una frase che sembra impossibile: “ Dite al dottor Giammetti che c’è Sarah. Forse si ricorda: mi hanno pagato gli studi”. Contro ogni protocollo, Giancarlo Giammetti si alza, la guarda, la riconosce e si commuove.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

«Valentino mi ha salvata quando ero una bimba: papà doveva lavorare per lui, ma è morto la sera che l'ha conosciuto. Ho tenuto il segreto per trent'anni»Una ragazza si trova a Piazza Mignanelli, tra le persone che rendono omaggio a Valentino Garavani.

