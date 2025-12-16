Ho corso con l' abbigliamento da maratona di Harry Styles ecco come è andata

Ho testato l'abbigliamento da maratona ispirato a Harry Styles, scoprendo come si comporta durante una corsa. Dalla scelta dei capi alle performance sul campo, ecco le impressioni di questa esperienza unica.

Ho corso con l'abbigliamento da maratona di Harry Styles, ecco come è andata

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Harry Styles, nella galassia delle routine di fitness delle celebrità (dal fisico scolpito di Chris Hemsworth a Tom Holland impegnato nei CrossFit WOD con la dedizione di un atleta professionista) emerge come uno dei pochi simboli del benessere a cui un comune mortale può davvero aspirare. Stride Giacca da running Repel UV. €109.00, Nike Giacche da tuta   Van Cortlandt Shorts in mesh. €88.00, Tracksmith I pantaloncini   Nike Alphafly 3. Gqitalia.it

