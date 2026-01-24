Gutiérrez | Juve prima poi Chelsea Napoli speciale

Miguel Gutiérrez riflette sul percorso del Napoli in questa fase cruciale della stagione, evidenziando l’importanza delle prossime sfide. Tra l’esperienza con la Juventus, l’attenzione al Chelsea e l’unicità del club partenopeo, il giocatore condivide le sue impressioni sul presente e le prospettive future. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche di una squadra in crescita e le sfide che l’attendono nel cammino verso obiettivi importanti.

Tra presente e futuro, Miguel Gutiérrez racconta il suo Napoli in un momento chiave della stagione. Il terzino spagnolo, intervistato da AS, guarda alle prossime sfide con lucidità, partendo dal doppio impegno che attende la squadra di Antonio Conte contro Juventus e Chelsea. “Dobbiamo concentrarci sulla vittoria della partita di questo fine settimana. È molto importante, soprattutto contro la Juventus: non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare. Una volta finita, penseremo alla finale contro il Chelsea. Nonostante tutte le assenze, potremo fare un’ottima prestazione”. Arrivato da poco, Gutiérrez ha già messo in bacheca un trofeo, un traguardo che considera speciale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

