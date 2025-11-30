Napoli Juve Gutierrez pronto a tornare per il big match del Maradona | l’ex Girona dovrebbe farcela dopo lo stop degli ultimi giorni

Napoli Juve, il terzino spagnolo Gutierrez è vicino al rientro dall’infortunio. La difesa di Conte si rinforza in vista del cruciale match del Maradona. Una notizia vitale per il Napoli in vista della sfida casalinga contro la Juventus. Il terzino Miguel Gutierrez ha quasi completato il recupero dall’infortunio alla caviglia. La sua riabilitazione ha rispettato i tempi e il difensore spagnolo è atteso a breve per riprendere gli allenamenti con il gruppo. La notizia è un sospiro di sollievo per Antonio Conte. Il tecnico è costretto a fare i conti con un’emergenza costante a centrocampo, con Anguissa e Kevin De Bruyne ancora ai box. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

