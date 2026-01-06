Maresca saluta il Chelsea dopo la separazione | Lascio il club dove merita E poi il ringraziamento speciale

Daniele Maresca ha annunciato la separazione dal Chelsea, sottolineando di lasciare il club nel modo più adeguato e rispettoso. In una lettera rivolta ai tifosi, ai giocatori e alla società, ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta e il percorso condiviso. Questo saluto rappresenta un momento di riflessione e rispetto per un’esperienza professionale che si conclude con riconoscenza e stima.

Maresca saluta il Chelsea con una lettera davvero molto emozionante. Parole rivolte a tifosi, giocatori e anche alla società. « Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato »: sceglie una celebre massima di Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, Enzo Maresca per congedarsi definitivamente dal Chelsea. Pochi giorni dopo l’ufficialità della separazione, avvenuta il primo gennaio 2026, l’allenatore ha affidato ai social una lettera aperta rivolta a tifosi, giocatori e società, un messaggio che trasuda l’orgoglio di chi sente di aver compiuto la missione. Il testo ripercorre le tappe di un viaggio iniziato nell’estate del 2024 e conclusosi con una bacheca arricchita da trofei internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maresca saluta il Chelsea dopo la separazione: «Lascio il club dove merita». E poi il ringraziamento speciale Leggi anche: Chelsea, Maresca al veleno dopo l’addio: “Lascio il club dove merita di essere” Leggi anche: Maresca dice addio al Chelsea, lettera emozionante dell’ex tecnico dopo il divorzio: «Il club è dove merita di essere». Cosa ha scritto – FOTO Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Enzo Maresca dà l’addio al Chelsea: dopo i trionfi in Conference e al Mondiale per club, decisive le…; Chelsea, è finita con Maresca: separazione consensuale col tecnico italiano; Maresca si è dimesso, lascia il Chelsea dopo 18 mesi; Enzo Maresca, l'addio al Chelsea è ufficiale. Dal trionfo in Conference (e ai Mondiali) alle dimissioni: cosa è successo. Maresca saluta il Chelsea: “Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato” - Dopo un anno e mezzo alla guida dei blues, Enzo Maresca saluta i tifosi del Chelsea con un post sui propri canali social. gianlucadimarzio.com

Maresca, dopo l’addio da allenatore del Chelsea, ha voluto salutare il club inglese attraverso questa lettera social. Le sue parole - Maresca, dopo l’addio da allenatore del Chelsea, ha voluto salutare il club inglese attraverso questa lettera social. calcionews24.com

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore di lasciare il Chelsea dove merita" - L'allenatore italiano ha postato un messaggio sui social per salutare i tifosi dopo l'addio alla panchina dei Blues, citando il celebre motto del fondatore degli Scout Baden Powell e scrivendo: "Vado ... sport.sky.it

Maresca saluta: "Vado via con la pace interiore di lasciare il Chelsea dove merita" #SkySport #Maresca #Chelsea x.com

Chelsea, il salernitano Maresca saluta: separazione consensuale con i Blues - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.