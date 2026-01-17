Guida TV Sky Cinema e NOW | I Delitti Del Barlume - Il Matrimonio Di Pasquali Sabato 17 Gennaio 2026
I delitti del BarLume porta il matrimonio di Pasquali su Sky Cinema Uno e NOW, tra gag, mistero leggero e la vita stravolta di Massimo a Pineta, in una nuova storia Sky Original.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda I Delitti Del Barlume - Il Matrimonio Di Pasquali, ventinovesimo capitolo della produzione Sky Original che continua a raccontare con ironia e mistero la vita di Pineta. Mentre Massimo si ritrova alle prese con un gruppo di bambini che gli stravolgono le giornate e la pazienza, Pasquali vola in Calabria per affrontare il momento più delicato della sua vita, il matrimonio, che tra parenti ingombranti, imprevisti e vecchie abitudini rischia di trasformarsi in una piccola odissea. 🔗 Leggi su Digital-news.it
