Ecco la guida TV per sabato 10 gennaio 2026 su Sky Cinema e NOW. La serata include il film

Su Sky Cinema e NOW la prima serata propone I delitti del BarLume, Miss Sloane, A Good Person, I Croods 2, action, thriller e grandi storie sui canali Sky Cinema Uno, Collection, Family, Action, Suspense, Comedy, Romance e Drama.. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie, ventottesimo film della produzione Sky Original che riporta a Pineta tra misteri e ironia. Mentre la commissaria Fusco è alle prese con la scomparsa di una donna che apre scenari inquietanti, Pasquali combatte una battaglia tutta personale per sfuggire a un matrimonio sempre più imminente, in un intreccio che mescola indagine, dinamiche sentimentali e il consueto spirito caustico della serie ispirata ai romanzi di Marco Malvaldi. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie, Sabato 10 Gennaio 2026

