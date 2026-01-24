Guida turistica per tutti | Barriere da abbattere

La guida “Barriere da abbattere” è un progetto di Anffas Coccinella Gialla di Cento, pensato per promuovere l’accessibilità turistica. Realizzata in linguaggio facilitato, mira a rendere la città di Cento più inclusiva per tutti, indipendentemente dalle diverse capacità. Un’iniziativa che favorisce l’autonomia e la partecipazione, facilitando la scoperta del territorio in modo semplice e comprensibile.

Attivissimi su tutti i campi, i ragazzi di Anffas Coccinella Gialla di Cento stanno lavorando alla realizzazione di una speciale guida turistica in linguaggio facilitato perché la città sia accessibile a tutti. Spiegherà luoghi e cultura in modo semplice e chiaro, usando parole facili, frasi brevi e immagini, comprensibili a persone con difficoltà di lettura o apprendimento, con disabilità cognitive, a bambini o stranieri rendendo accessibili a tutti le informazioni senza perdere il valore culturale. Ce ne parla l’educatrice Federica Malavolti. Da dove nasce l’idea? "Dal gruppo di auto rappresentanti di Anffas Cento, dopo alcune riflessioni condivise su alcune esperienze dirette in cui loro stessi si sono trovati a dover sfogliare guide turistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

