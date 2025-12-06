Accessibilità a Catania | dibattito sulle barriere da abbattere una sfida per l’architettura contemporanea

Dayitalianews.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ordine Architetti Catania, focus sulle Pari Opportunità. “IL PAESE CHE VORREI” PUNTA SULLA VERA ACCESSIBILITÀ Architetti, ingegneri, geometri e avvocati a confronto Catania – “ Vorrei tanto che il mio Paese fosse privo di gradini, privo di divieti invisibili che ci escludono ”. Leggendo la lettera di un ragazzo diversamente abile, la presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Catania e Referente dell’Osservatorio Pari Opportunità  Melania Guarrera, ha introdotto il focus “ Non solo tracce di inclusività – Percorsi Accessibili ”, svoltosi venerdì pomeriggio presso la sede dell’Ordine etneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

accessibilit224 a catania dibattito sulle barriere da abbattere una sfida per l8217architettura contemporanea

© Dayitalianews.com - Accessibilità a Catania: dibattito sulle barriere da abbattere, una sfida per l’architettura contemporanea

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Accessibilit224 Catania Dibattito Barriere