Accessibilità a Catania | dibattito sulle barriere da abbattere una sfida per l’architettura contemporanea

Ordine Architetti Catania, focus sulle Pari Opportunità. "IL PAESE CHE VORREI" PUNTA SULLA VERA ACCESSIBILITÀ Architetti, ingegneri, geometri e avvocati a confronto Catania – " Vorrei tanto che il mio Paese fosse privo di gradini, privo di divieti invisibili che ci escludono ". Leggendo la lettera di un ragazzo diversamente abile, la presidente della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Catania e Referente dell'Osservatorio Pari Opportunità Melania Guarrera, ha introdotto il focus " Non solo tracce di inclusività – Percorsi Accessibili ", svoltosi venerdì pomeriggio presso la sede dell'Ordine etneo.

