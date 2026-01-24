Crans Montana il nuovo video girato da un ragazzo italiano | il soffitto prende fuoco ma la festa continua Sono fuggito subito

Un giovane italiano ha realizzato un video a Crans Montana, catturando un episodio insolito: il soffitto prende fuoco a causa di schiuma fonoassorbente in fiamme, mentre la festa prosegue tranquillamente. I camerieri, con champagne e candele pirotecniche, continuano il servizio senza interruzioni. L’autore dell’video ha immediatamente lasciato l’ambiente, documentando un episodio che unisce spettacolo e sorpresa in un contesto di festa.

La schiuma fonoassorbente si incendia, ma la festa continua e i camerieri del Constellation, con in mano le bottiglie di champagne e le candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, come se niente fosse. La scena è ripresa in un video inedito, acquisito agli atti dell'indagine sulla strade di Capodanno e trasmesso in esclusiva dall'emittente francese Bfm, che documenta gli istanti immediatamente successivi alle prime fiamme, in cui è si vede che il personale del discobar di Crans-Montana non si era accorto di quanto stava accadendo. Il nuovo video dal Constel Le immagini, riprese da un sedicenne sopravissuto al rogo e consegnate alla polizia, ritraggono i dipendenti in fila dietro la giovane Cyane Panine, sulle spalle di un collega, che percorrono ballando il perimetro del bancone del bar, quando già nell'altra parte del locale divampano le fiamme che la stessa Cyanne, morta nel rogo, avrebbe inconsapevolmente appiccato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Crans-Montana, il racconto di Edoardo che si è salvato: “Il fuoco dal soffitto, siamo scappati subito”Edoardo racconta come un incidente inatteso a Crans-Montana abbia cambiato la sua vita.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

