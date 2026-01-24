Crans Montana c' è nuovo video | il soffitto si incendia ma la festa continua e c' è anche Jessica Moretti Il ragazzo italiano che lo ha girato | Sono scappato subito

A Crans Montana, un nuovo video mostra un incidente durante una festa al Constellation, il locale coinvolto in una tragedia. Il soffitto si incendia a causa di schiuma fonoassorbente infiammata, ma la serata prosegue. Il filmato, girato da un ragazzo italiano presente all’evento, cattura un momento di emergenza, mentre i camerieri continuano a servire bevande. La vicenda ricorda la fragilità delle situazioni di festa e la necessità di attenzione alla sicurezza.

La schiuma fonoassorbente si incendia, ma la festa continua e i camerieri del Constellation - il locale di Crans Montana dove sono morte 40 persone - con in mano le bottiglie di champagne e le candele pirotecniche, proseguono in fila indiana, come se niente fosse. La scena è ripresa in un video inedito, acquisito agli atti dell'indagine sulla strade di Capodanno e trasmesso in esclusiva dall'emittente francese Bfm, che documenta gli istanti immediatamente successivi alle prime fiamme, in cui è si vede che il personale del discobar di Crans-Montana non si era accorto di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Crans Montana, nuovo annuncio dall’ospedale: Ora per tutti i feriti c’è questo grave rischioIl dramma di Crans-Montana continua a scuotere l’opinione pubblica non solo per il bilancio pesantissimo – 40 morti e 116 feriti – ma anche per ciò che sta ... thesocialpost.it

Crans-Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera: "Vogliamo sapere chi ha pagato la cauzione" Link nei commenti - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’Italia richiama a Roma l’ambasciatore in Svizzera ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com