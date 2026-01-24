A Guardamiglio, dal 9 febbraio, sarà disponibile un nuovo medico di medicina generale, Giovanni Zanellati, che prende il posto di Maria Grazia Artelli. Con un’esperienza significativa nel settore ospedaliero, Zanellati si inserisce nel servizio sanitario locale offrendo continuità e assistenza qualificata ai cittadini. La sua presenza rappresenta un passo importante per l’erogazione di cure di prossimità nel territorio.

Dal 9 febbraio Guardamiglio avrà un nuovo medico di medicina generale. Dopo le dimissioni di Maria Grazia Artelli, l’ambulatorio sarà affidato a Giovanni Zanellati, professionista con una lunga esperienza maturata in ambito ospedaliero. La nomina è ormai ufficiale e rappresenta una notizia attesa dalla comunità locale, che nelle ultime settimane ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione sanitaria e temeva di rimanere senza copertura medica. Il dottor Zanellati si è laureato a pieni voti all’Università di Pavia e può vantare un percorso professionale pluridecennale nei reparti di pronto soccorso e medicina d’urgenza: nel corso della sua carriera ha prestato servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Voghera e successivamente all’ospedale di Piacenza, occupandosi di emergenze e assistenza in situazioni critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guardamiglio ha un medico. Dagli ospedali arriva Zanellati: "Felice di iniziare il nuovo capitolo"

Per sensibilizzare la popolazione sull’antibiotico resistenza arriva il nuovo spot promosso da AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute: “Se non sei un medico, non fare il medico”Arriva uno spot promosso da AIFA e dal Ministero della Salute per sensibilizzare sull’antibiotico resistenza, un fenomeno che colpisce l’Italia tra i primi in Europa.

Leggi anche: Dopo il ’Natale divino’ arriva il ’Felice anno nuovo’ di Betobahia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guardamiglio ha un medico. Dagli ospedali arriva Zanellati: Felice di iniziare il nuovo capitolo; Il medico lascia a fine mese: Il servizio sarà garantito; Il medico va via, ma il servizio rimane; A Ripalta Vecchia torna il medico: Esigenza primaria della gente.

Guardamiglio ha un medico. Dagli ospedali arriva Zanellati: Felice di iniziare il nuovo capitoloDopo le dimissioni di gennaio della dottoressa Artelli, che si è trasferita in un’altra provincia è arrivata la nomina del successore che entrerà in servizio dal 9 febbraio. Il benvenuto del sindaco. ilgiorno.it

Il medico lascia a fine mese: «Il servizio sarà garantito»Cambio di medico di medicina generale a Guardamiglio. L’attuale lascerà a fine mese, ma il paese non sarà lasciato senza un riferimento; per aiutare nel cambio medico una collaborazione tra Auser e ... ilcittadino.it