Dopo il ’Natale divino’ arriva il ’Felice anno nuovo’ di Betobahia

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a dedicarsi alle festività dell’inverno il cantautore romagnolo Alberto Pazzaglia, in arte Betobahia. L’artista, noto anche come bagnino di salvataggio, ha presentato il nuovo brano "Felice anno nuovo", come un augurio in musica di pace, amore e serenità per il 2026. Dopo "Natale divino" di un anno fa, il cantante di San Mauro Mare conosciuto per i tormentoni estivi, torna alla ribalta con una dedica speciale alla città di Cesenatico, tant’è che ha scelto questa località per scattare le ultime foto. "Felice anno nuovo", come già "Natale divino", è una produzione firmata Betobahia insieme alla casa discografica Novalis Edizioni di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dopo il 8217natale divino8217 arriva il 8217felice anno nuovo8217 di betobahia

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo il ’Natale divino’ arriva il ’Felice anno nuovo’ di Betobahia

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Dopo 8217natale Divino8217 Arriva