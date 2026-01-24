Groenlandia | 62 per cento italiani dice no a posizione Trump

Secondo un sondaggio recente, il 62 per cento degli italiani esprime sfavore verso le posizioni adottate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa percentuale riflette una distanza di opinioni tra l’Italia e le scelte politiche statunitensi, evidenziando come molte persone preferiscano una linea diversa rispetto a quella del leader americano. I dati sottolineano l’interesse e l’attenzione del pubblico italiano verso le decisioni di Trump nel contesto internazionale.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Il 62 per cento degli italiani è per nulla d'accordo con la posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Solo il 15 per cento si dice molto o abbastanza favorevoli. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

