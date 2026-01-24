Groenlandia | 62 per cento italiani dice no a posizione Trump
Secondo un sondaggio recente, il 62 per cento degli italiani esprime sfavore verso le posizioni adottate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa percentuale riflette una distanza di opinioni tra l’Italia e le scelte politiche statunitensi, evidenziando come molte persone preferiscano una linea diversa rispetto a quella del leader americano. I dati sottolineano l’interesse e l’attenzione del pubblico italiano verso le decisioni di Trump nel contesto internazionale.
Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Il 62 per cento degli italiani è per nulla d'accordo con la posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Solo il 15 per cento si dice molto o abbastanza favorevoli. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump: “Possibili dazi contro i Paesi contrari alla posizione Usa sulla Groenlandia”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che potrebbero essere adottati dazi doganali nei confronti dei Paesi che non supportano la posizione americana sulla Groenlandia.
Groenlandia: Schlein, 'da Meloni nessuna presa posizione netta, Italia appesa a Trump'La politica estera italiana non può dipendere dalle mosse di Donald Trump, come sottolineato da Schlein.
Groenlandia protesta contra amenazas de Trump
Argomenti discussi: Groenlandia, in arrivo militari europei per attività di ricognizione; Trump cala nei sondaggi: pesano le violenze dell’Ice e l’ossessione per la Groenlandia; Borsa: l'Europa apre in calo con i dazi Usa per la Groenlandia; Con oltre il 62 percento dei voti scrutinati a Studeni?ani, vince Azem Sadiki.
Un post in cui si afferma che la Groenlandia ha bandito Trump e le prossime cento generazioni dei suoi discendenti ha accumulato milioni di visualizzazioni e migliaia di condivisioni. Ma alla fine è stato pubblicato da un canale di notizie satirico #TheCube - facebook.com facebook
#Groenlandia. Una t-shirt artica e antitrumpista! Puoi acquistarla su peoplepub.it/pagina-prodott… Edizione limitata, solo 100 esemplari, spedita entro 10 giorni lavorativi. 100% cotone ringspun, taglio unisex, in tutte le taglie (dimensioni più simili a quelle di un x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.