Groenlandia | Schlein ' da Meloni nessuna presa posizione netta Italia appesa a Trump'

La politica estera italiana non può dipendere dalle mosse di Donald Trump, come sottolineato da Schlein. La posizione di Meloni appare ancora poco chiara, lasciando l’Italia in una posizione di incertezza. È importante che il governo definisca strategie proprie per affrontare le sfide internazionali, senza affidarsi a dinamiche esterne che rischiano di indebolire l’autonomia decisionale del paese.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “La politica estera di un grande paese come l'Italia non può ridursi all'attesa e all'interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump. I nodi stanno venendo al pettine, anche per Giorgia Meloni. Ci saremmo aspettati una presa di posizione netta: la Groenlandia non si tocca, non si vende e non si compra, difendiamo l'integrità territoriale di uno Stato membro dell'Unione europea". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Qui non si tratta solo di condividere o non condividere le dichiarazioni del Presidente Usa, si tratta di capire e decidere cosa fare di fronte alla più grave crisi nella alleanza transatlantica dalla sua fondazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Groenlandia, Schlein: “Meloni subalterna a Trump”
Schlein commenta le recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sull’Artico, sottolineando l’importanza di rispettare l’integrità territoriale di Groenlandia e Danimarca. La politica internazionale richiede chiarezza e rispetto delle sovranità, evitando affermazioni che possano compromettere la stabilità regionale. È fondamentale mantenere un approccio equilibrato, senza sottostare a influenze esterne, e tutelare gli interessi delle nazioni coinvolte.

Leggi anche: Di Battista (Nove): “Meloni cerca di far dimenticare le sue responsabilità su Gaza e Ucraina: per questo non prende una posizione netta sul piano Trump”

