Trump | Possibili dazi contro i Paesi contrari alla posizione Usa sulla Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che potrebbero essere adottati dazi doganali nei confronti dei Paesi che non supportano la posizione americana sulla Groenlandia. Queste affermazioni evidenziano le possibili tensioni diplomatiche legate alle politiche territoriali e commerciali degli Stati Uniti. Restiamo aggiornati sulle evoluzioni di questa situazione e sulle eventuali ripercussioni internazionali.

Dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti. Donald Trump non esclude l'introduzione di dazi doganali nei confronti dei Paesi che non condividono la linea americana sulla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che la questione è strettamente legata alla sicurezza nazionale del Paese. Secondo Trump, la Groenlandia rappresenta un interesse strategico fondamentale e, proprio per questo motivo, Washington potrebbe ricorrere allo strumento tariffario come forma di pressione diplomatica ed economica. Le tariffe come leva politica ed economica. Nel corso del suo intervento, il presidente ha parlato delle minacce di dazi come di una leva utile anche per garantire prezzi più equi sui farmaci, facendo riferimento al principio della "nazione più favorita".

