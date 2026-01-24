È morta Matilde Ruttini il lutto di Roberto Baggio | l’annuncio sui social

Matilde Ruttini, madre di Roberto Baggio, è venuta a mancare. La notizia è stata comunicata dallo stesso ex calciatore attraverso un post su Instagram, esprimendo il dolore per la perdita. La scomparsa di una figura così vicina rappresenta un momento di riflessione e di ricordo, nel rispetto della privacy e del dolore della famiglia.

È morta Matilde Ruttini, madre di Roberto Baggio. A dare la notizia è stato lo stesso ex calciatore con un messaggio pubblicato su Instagram, affidando ai social il dolore per la scomparsa della madre. Poche righe, cariche di affetto e riconoscenza, in cui Baggio ha voluto rendere omaggio alla donna che lo ha accompagnato per tutta la vita, insieme al padre. Parole intime, che raccontano un legame profondo e un senso di gratitudine che va oltre il tempo. «Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’ Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita », ha scritto Roberto Baggio, accompagnando il messaggio con tre cuori rossi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

