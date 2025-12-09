Matilde Lurci morta a 16 anni in un incidente Stava andando a comprare l' albero di Natale con la mamma
Era uscita con la mamma per andare a comprare l'albero di Natale Matilde Lurci, la 16enne di Formello morta in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato scorso. Le due viaggiavano su due vetture separate. Poi la tragedia: la microcar condotta dall'adolescente si è scontrata con un'altra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Formello: ragazza di 16 anni muore in un incidente in microcar Matilde Lurci, 16 anni, era in macchina sulla Formellese Sud perché stava raggiungendo la madre, con cui doveva andare a prendere l’albero di Natale. Durante il tragitto, la sua minicar si è - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno schianto sulla #Formellese, #muore a 16 anni #MatildeLurci. #Denunciato un 73enn per #omicidiostradale Vai su X
Matilde Lurci morta a 16 anni nel frontale con la minicar fuori Roma. «Stava andando a comprare l'albero di Natale» - Invece Matilde Lurci, appena sedicenne, ha trovato la morte in un violento incidente stradale. ilmessaggero.it scrive
