Escursionista cade sul Monte Bollettone | salvato con l' elicottero sulla neve ghiacciata
Un'escursione sul Monte Bollettone si è trasformata in un intervento di soccorso nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre, quando un uomo di 71 anni è caduto lungo il sentiero che conduce alla Capanna Mara. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, attivando una complessa operazione di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
