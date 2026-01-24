GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026 | Michael Matthews torna alla vittoria sesto Vendrame

Al GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026, Michael Matthews torna a conquistare una vittoria dopo oltre sette mesi, segnando un nuovo inizio positivo per la stagione. L'evento ha visto anche il buon andamento di Vendrame, che si è classificato sesto. Dopo un 2025 difficile, questa corsa rappresenta un segnale di ripresa e di rinnovata competitività per il ciclista australiano e il team.

Un 2025 travagliato, un inizio di 2026 che promette bene. Michael Matthews torna alla vittoria che mancava ormai da oltre sette mesi, quando si impose in Germania il 1° maggio al GP di Francoforte. La nuova stagione parte al meglio per l’australiano della Jayco AlUla che vince allo sprint il GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026. Seconda affermazione per Matthews nella corsa iberica di inizio annata, era riuscito ad imporsi anche nel 2024. Oggi sprint ristretto nel quale l’australiano domina davanti allo spagnolo Pau Miquel (Bahrain – Victorious) e al campione slovacco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026: Michael Matthews torna alla vittoria, sesto Vendrame La Roma torna alla vittoria, 3-1 al Genoa dell'ex De RossiLa Roma torna alla vittoria con un 3-1 contro il Genoa nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. Villarreal-Alaves (sabato 10 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pomeriggio complesso per i baschi all’Estadio de la CeramicaVillarreal-Alaves si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16:15 all’Estadio de la Ceramica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Presentazione Percorso e Favoriti GP Castellón – Ruta de la Cerámica 2026; GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026, la startlist definitiva; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (19 – 25 Gennaio). GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026, sprint vincente di Michael Matthews – 6° Andrea VendrameMichael Matthews conquista il GP Castellón-Ruta de la Cerámica 2026. Già vincitore della prima ... msn.com Presentazione percorso e favoriti GP Castellón – Ruta de la Cerámica 2026Archiviata l’inaugurazione ufficiale della stagione europea con la Classica Camp de Morvedre, si resta ... msn.com Chervona Ruta - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.