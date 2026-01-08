Villarreal-Alaves sabato 10 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Pomeriggio complesso per i baschi all’Estadio de la Ceramica

Villarreal-Alaves si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16:15 all’Estadio de la Ceramica. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per una partita importante, in un contesto di ripresa per i padroni di casa dopo una recente sconfitta contro il Barcellona e una vittoria convincente contro l’Elche. Un appuntamento da seguire con attenzione, considerando le dinamiche di un campionato equilibrato e ricco di sfide.

La sconfitta interna col Barcellona poteva aprire qualche crepa nel meraviglioso campionato del Villarreal, invece la squadra di Marcelino ha reagito splendidamente nel difficile impegno successivo: la trasferta contro l’Elche poteva nascondere grosse insidie e invece si è tramutata nell’ennesima splendida vittoria dell’annata. Sabato pomeriggio il Submarino Amarillo ospiterà l’Alaves all’Estadio de la Ceramica: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

