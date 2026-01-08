Villarreal-Alaves sabato 10 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Pomeriggio complesso per i baschi all’Estadio de la Ceramica

Villarreal-Alaves si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle ore 16:15 all’Estadio de la Ceramica. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici per una partita importante, in un contesto di ripresa per i padroni di casa dopo una recente sconfitta contro il Barcellona e una vittoria convincente contro l’Elche. Un appuntamento da seguire con attenzione, considerando le dinamiche di un campionato equilibrato e ricco di sfide.

La sconfitta interna col Barcellona poteva aprire qualche crepa nel meraviglioso campionato del Villarreal, invece la squadra di Marcelino ha reagito splendidamente nel difficile impegno successivo: la trasferta contro l'Elche poteva nascondere grosse insidie e invece si è tramutata nell'ennesima splendida vittoria dell'annata. Sabato pomeriggio il Submarino Amarillo ospiterà l'Alaves all'Estadio de la Ceramica: la squadra .

Liga: vincono Villarreal e Alaves, l'Atletico Madrid di Simeone cade a Bilbao - Sabato di Liga aperto dal successo interno del Villarreal, capace di liquidare la pratica Getafe con un gol per tempo. corrieredellosport.it

SERATA CLAMOROSA IN COPPA DEL RE Serata di grandi sorprese in coppa del Re Il Villarreal perde a Santander contro il Racing Il Celta Vigo perde ai rigori ad Albacete Il Levante perde contro la Cultural Leonesa Il Siviglia cade in casa Alaves L’Osasuna - facebook.com facebook

