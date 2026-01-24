Gloria Canella è la nuova presidente di Novara Soccorso

Gloria Canella è stata eletta nuova presidente di Novara Soccorso, associazione di pubblica assistenza Anpas. Con questo rinnovo del consiglio direttivo, l'organizzazione prosegue nel suo impegno di assistenza e intervento sul territorio, sotto la guida di Canella che succede a Mattia Cornacchia. La nomina sottolinea l’importanza di un continuo servizio di qualità per la comunità di Novara.

Canella prende il posto di Mattia Cornacchia. Al suo fianco, con l'incarico di vicepresidente, è stato nominato Mattia Cherubin La pubblica assistenza Anpas Novara Soccorso ha rinnovato il proprio consiglio direttivo, eleggendo Gloria Canella nuova presidente dell'associazione, che prende il posto di Mattia Cornacchia. Al suo fianco, con l'incarico di vicepresidente, è stato nominato Mattia Cherubin, che torna a ricoprire il ruolo dopo aver guidato Novara Soccorso come presidente durante l'emergenza Covid, fino al 2024. Laureata in Giurisprudenza e volontaria di Novara Soccorso da diversi anni, Gloria Canella ha maturato una profonda conoscenza dell'associazione, nella quale ha già ricoperto la carica di vicepresidente nel precedente direttivo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Ancora un’aggressione al pronto soccorso di Novara: tenta di strappare la pistola ad una guardiaUn’altra aggressione si è verificata presso il pronto soccorso di Novara, questa volta all’ospedale Maggiore.

La nuova promo di FC 26 – Time Warp: Il ritorno dei veterani al picco della gloriaEA Sports presenta Time Warp, la nuova promozione di FC 26 Football Ultimate Team dedicata ai veterani del calcio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Novara Soccorso, Gloria Canella è la nuova presidente; Il volo dell’imperatore, saluto a Valentino del vignettista Chenzo.

#Anpas: Gloria Canella è la nuova presidente di @NovaraSoccorso. Con la sua elezione diventa la prima donna presidente della Pubblica Assistenza di #Novara. anpas.piemonte.it/2026/01/gloria… @Anpasnazionale x.com

Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri: Gloria Mengoli, Avio Budini, Marco La Torre, Giacinto Termini, Carmelo Russo, Rosa Petrolo, Pietro Antonio Iannello, Gian Domenico Olivetto, Cinzia Fiorino, Filippo Paolì, Marian Kucherov, Rosaria Gerace, Mary Ri - facebook.com facebook