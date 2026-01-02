La nuova promo di FC 26 – Time Warp | Il ritorno dei veterani al picco della gloria

EA Sports presenta Time Warp, la nuova promozione di FC 26 Football Ultimate Team dedicata ai veterani del calcio. Questa iniziativa permette di rivivere le prestazioni migliori delle leggende sportive, aggiornandone le caratteristiche e ripristinando il massimo delle loro capacità. Un’opportunità per apprezzare la carriera dei grandi campioni e riscoprire il loro talento, mantenendo vivo il ricordo delle imprese che hanno segnato la storia del calcio mondiale.

"Il tempo non cancella la grandezza; la perfezione." Con questo slogan EA Sports lancia ufficialmente Time Warp, la nuova promozione di FC 26 Football Ultimate Team che celebra i veterani del calcio mondiale, riportandoli al massimo del loro potenziale fisico e tecnico. La promo celebra l'esperienza, la freddezza e il dominio di giocatori che hanno segnato la storia recente, offrendo versioni "Flashback" potenziate che ricordano i loro anni d'oro. Time doesn't erase greatness; it sharpens it. Time Warp celebrates football's veterans by bringing them back to the peak of their powers, when experience, composure, and dominance aligned.

