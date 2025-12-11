Gaza media | Usa invitano l’Italia ad aderire al Consiglio di pace
Gli Stati Uniti invitano l’Italia a partecipare al nuovo Consiglio di Pace, istituito dagli accordi di Sharm el Sheikh per supervisionare la fase di transizione a Gaza. Secondo fonti di Axios, l’organismo sarà guidato dall’ex presidente Donald Trump, segnando un passo importante nel processo di stabilizzazione della regione.
Gli Stati Uniti stanno definendo la struttura del Consiglio di Pace previsto dagli accordi di Sharm el Sheikh, l’organismo che dovrà seguire la fase di transizione a Gaza e che, secondo quanto riportato da Axios, sarà guidato da Donald Trump. Secondo il sito americano, Washington ha già invitato Italia e Germania a far parte del nuovo organismo e sta sondando la disponibilità di altri Paesi occidentali a partecipare sia al Consiglio sia alla futura Forza internazionale di stabilizzazione, per la quale gli Stati Uniti puntano a un generale americano come comandante. Nel Board dovrebbe sedere anche l’ex inviato dell’Onu in Medio Oriente Nickolay Mladenov. 🔗 Leggi su Lettera43.it
A Gaza ora si muore anche di freddo. Secondo quanto riportato dai media, una bambina di 8 mesi è morta per il gelo invernale di questi giorni. La sua famiglia, come altre centinaia di migliaia, è sfollata per le operazioni militari israeliane e vive sotto la pioggia - facebook.com Vai su Facebook
Media, Blair non avrà ruolo nel board di pace per Gaza. Ft, 'Ha pesato l'opposizione del mondo arabo' ow.ly/Iq7a106rvKa | #ANSAmed #ANSA Vai su X
