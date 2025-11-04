Gaza il piano Usa | La Forza di sicurezza internazionale avrà il compito di imporre la pace Già a gennaio le prime truppe

La “Forza di sicurezza internazionale” incaricata di gestire il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza per i prossimi due anni sarà “di enforcement (imposizione) e non una forza di mantenimento della pace”. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Trump al sito Axios che ha pubblicato una bozza di risoluzione inviata da Washington a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Il documento darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e offrire sicurezza nella Striscia fino alla fine del 2027, con la possibilità di allungare il mandato. La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l’obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennaio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

