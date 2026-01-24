Giustizia la lista di proscrizione dei giuristi che votano Sì fa infuriare FdI | E’ la conferma che la riforma serve

Una chat di giuristi che sostengono il no alla riforma della giustizia avrebbe diffuso una lista di proscrizione dei colleghi favorevoli al sì. La notizia ha suscitato dure reazioni, in particolare da parte di Fratelli d’Italia, che vede nella vicenda una conferma della necessità della riforma. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul clima nel settore giuridico.

Su una chat di giuristi che sostengono le ragioni del “no” circolerebbe una “lista di proscrizione” di colleghi che si sono schierati dalla parte sbagliata. Tra cui Augusto Barbera, ma anche altri due ex della Consulta, dal presidente del Comitato “Sì Riforma” Nicolò Zanon, all’ex consigliere della Corte Giulio Prosperetti. Con tanto di foto tripartita, a mo’ di segnaletiche. Lo scrive oggi I l Giornale, scandalizzandosi di come il Comitato del “No” p ossa arrivare a mettere nel mirino colleghi, intellettuali e giudici che non la pensano come loro e che hanno la grave colpa di non pensarla come chi ha intenzione di buttare giù il governo Meloni strumentalizzando una consultazione popolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia, la lista di proscrizione dei giuristi che votano “Sì” fa infuriare FdI: “E’ la conferma che la riforma serve” Giustizia, da sinistra manca solo la minaccia dello sbarco di alieni. E spunta la chat con la “schedatura” dei prof che votano sìIn un clima di tensione politica, si intensificano le accuse di cospirazioni e censura online. La Consulta conferma che un salario minimo locale si può fare: ora serve la partecipazione dei lavoratoriLa recente decisione della Consulta apre alla possibilità di un salario minimo locale, ma la realtà dei fatti è dura: 6,75 euro lordi all’ora rappresentano una paga misera. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Il fact-checking di Barbero contro la riforma della giustizia; Occhio alla salute: perché votare No al referendum sulla giustizia. La Sinistra di Genzano illustra i motivi del NO alla Riforma della Giustizia con un banchetto in piazzaSabato 24 gennaio 2026 sarà una giornata di mobilitazione per la Sinistra di Genzano di Roma. Alleanza Verdi Sinistra – Genzano Possibile, Lista Gramsci e ... castellinotizie.it La lista di proscrizione del Fatto Quotidiano contro chi vota sì al referendum, ecco chi c'èLa lista del giornale di Marco Travaglio contro tutti coloro che si sono schierati a favore della riforma Nordio ... tag24.it Il Ministero della Giustizia di Mosca inserisce la principale federazione globale LGBTIAQ+ nella lista delle organizzazioni vietate. Fino a sei anni di carcere per chi collabora. https://www.gay.it/russia-ilga-world-organizzazione-indesiderabile-repressione-lg - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.