Giussano blocca i Tir in difesa di Paina | Troppo traffico verso la cava di Verano

Il sindaco di Giussano, Marco Citterio, ha deciso di bloccare il transito dei Tir in via Adige e via Mincio, tutelando il quartiere di Paina. La misura nasce per ridurre il traffico intenso diretto verso la cava di Verano, garantendo maggiore sicurezza e qualità della vita ai residenti. Questa decisione riflette l’impegno dell’amministrazione nel proteggere le aree urbane dai rischi e dai disagi legati al passaggio di mezzi pesanti.

Il sindaco Marco Citterio dice no al transito dei mezzi pesanti in via Adige e via Mincio. Il quartiere di Paina dev’essere tutelato a tutti i costi. L’atto c’è già: mercoledì è stata messa la firma sull’ordinanza per imporre il divieto di transito. A determinare questa scelta sono i lavori alla ex cava Borgonovo di Verano Brianza, un intervento privato che ha lo scopo di trasformare l’area di circa 100mila metri quadrati. La ex cava, ormai esaurita, diventerà un’area a destinazione industriale e artigianale con nuovi insediamenti produttivi. Il piano integrato di intervento è già convenzionato: il percorso amministrativo è stato completato e l’intervento è in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

