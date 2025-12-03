Due incidenti sulla Pontina coinvolto anche un tir | traffico paralizzato verso Roma

Percorso a ostacoli sulla Pontina a causa di due incidenti avvenuti in direzione della Capitale. Entrambi si sono verificati all'altezza del territorio di Aprilia, tra Selciatella e Campoverde, e hanno causato lunghissime code che hanno letteralmente paralizzato il traffico.Uno degli incidenti ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

https://www.aprilianews.it/cronaca/incidente-pontina-code-da-via-dei-rutuli-verso-roma/ - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulla Pontina, un ferito e code chilometriche - Lo scontro tra due Ford Fiesta e una Golf oggi pomeriggio all'altezza di Aprilia Nord, ferito un conducente. Riporta latinaoggi.eu

Incidente sulla Pontina, paura per tre giovani - La rotatoria allo svincolo della statale Pontina per strada Piccarello ha fatto da scenario stasera all'ennesimo incidente, in un mix di scarsa prudenza e carenza dei requisiti di sicurezza: ancora un ... Come scrive latinaoggi.eu

Incidente sulla Pontina, ripristinata viabilità verso Roma - E' stata ripristinata la viabilità sulla 'Pontina' in direzione Roma, dove per un incidente la circolazione si era bloccata e si erano formate code. Come scrive ansa.it

Incidente sulla Pontina: morto motociclista. Caccia al conducente dell'auto - Intorno alle 5 del mattino, al chilometro 12, un incidente ha coinvolto un’auto, una Lancia Ypsilon e una moto (modello elettrico), ... Lo riporta romatoday.it