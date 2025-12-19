Giovanni Franzoni dedica speciale in SuperG e le lacrime per Franzoso | Scierò per lui tutta la vita

Giornata straordinaria per Giovanni Franzoni sulle nevi della Val Gardena,dove ha conquistato il suo primo podio assoluto in Coppa del Mondo. Dedicato all'amico fraterno Matteo, morto in pista lo scorso settembre: "Oggi abbiamo sciato insieme" ha detto tra le lacrime, "se ho vinto qui non è certo un caso.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

