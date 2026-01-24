Giovanni Franzoni è solo il quarto italiano a vincere la discesa di Kitzbuehel! Paris resta il maggior collezionista

Giovanni Franzoni si aggiudica la discesa di Kitzbuehel, diventando il quarto italiano a ottenere questo risultato. La gara, sulla celebre pista Streif, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi nello sci alpino. Nonostante questa importante vittoria, il record di successi rimane di Paris, che detiene il maggior numero di vittorie sulla stessa pista.

Soltanto quattro italiani sono riusciti a vincere la discesa libera di Kitzbuehel, una delle gare più prestigiose, famose e importanti dell’intero universo dello sci alpino: la Streif è una pista iconica e la gara di velocità pura sulla pista austriaca è ritenuto uno dei capisaldi dell’intera annata agonistica. Vincere qui equivale a una vera e propria tesi di laurea: imporsi nella soprannominata Università del Circo Bianco è un’impresa riservata a pochissimi eletti, capaci di sfoderare tutto il loro talento in quasi due minuti di vera follia agonistica. Il trofeo dell’Hahnenkamm si assegna fin dal 1931 (con alcune interruzioni per svariate ragioni ed è entrato a fare parte del circuito di Coppa del Mondo dal 1967, quando venne istituito il massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci, Giovanni Franzoni trionfa in discesa a Kitzbuehel. «Ho sciato per Matteo Franzoso». Beffa Florian Schieder, è quartoGiovanni Franzoni ha conquistato la vittoria in discesa a Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif.

IL RAFFAELLO DELLA STREIF! Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel ed entra nella leggenda!Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel, sulla celebre pista della Streif.

