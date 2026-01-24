Si è concluso al Polo Scolastico di Codigoro il progetto

La conclusione del progetto " G.E.CO. 13 Giovani Evoluti e Consapevoli ", promosso dalla nostra Regione a favore dell’ Unione dei Comuni "Terre del Delta", gestito dalla Cooperativa Sociale Girogirotondo con una fitta rete di partner, si è svolta al Polo Scolastico di Codigoro. Durante l’iniziativa sono stati illustrati e condivisi i lavori realizzati dai giovani quali laboratori di videomaking, workshop di artigianato, laboratori musicali, storytelling digitale per valorizzare il territorio grazie a un sito creato dai ragazzi dell’istituto superiore codigorese. Un luogo digitale in cui si accompagna il turista attraverso percorsi guidati e con l’originale idea di collezionare card che illustrano il luogo visitato, attraverso un QCode, disegnate con stili che richiamano famosi artisti pittori, moderne cartoline-souvenir a coronamento della visita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Giovani consapevoli’ tra i banchi: "Laboratori e workshop per tutti"

