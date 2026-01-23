Lang Galatasaray | ufficiale anche l’addio dell’olandese altro giocatore che lascia il Napoli Il comunicato del club turco

Il Galatasaray ha annunciato ufficialmente l’addio di Noa Lang, che lascia il Napoli. Con un comunicato ufficiale, il club turco conferma la fine del trasferimento. Si tratta di un’ulteriore cessione di un giocatore che ha fatto parte della rosa azzurra, segnando un altro capitolo nel mercato delle trasferte. La separazione tra Lang e il Napoli è ora definitiva, aprendo nuovi scenari per tutte le parti coinvolte.

Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo Giovane Napoli, accordo trovato per l’attaccante: formula, cifre e stipendio. Dentro all’operazione con il Verona Lucca Nottingham Forest, ora è anche ufficiale: l’attaccante lascia il Napoli e vola in Premier League. Il comunicato degli azzurri Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del club Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turco Mercato Parma, ufficiale la rescissione consensuale di questo giocatore! Lascia subito i ducali, il comunicato del clubIl Parma Calcio ha annunciato ufficialmente la rescissione consensuale del contratto con il giocatore Vicente Guaita. Si riapre l’asse Napoli-Galatasaray: il club turco pronto a offrire più di 25 milioni per LangSi riapre la trattativa tra Napoli e Galatasaray per Noa Lang, con il club turco disposto a offrire oltre 25 milioni di euro per il giocatore. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Napoli, Lang verso il Galatasaray. In uscita anche Lucca; Napoli, vicina la partenza di due attaccanti: cosa può accadere ora; Tutto il mercato in Diretta; Calciomercato Napoli, Lang saluta: è fatta con il Galatasaray. Il Napoli fa spazio a Giovane: Lang al Galatasaray. Le cifre ufficiali e lo stipendioIl Napoli si prepara ad accogliere Giovane dal Verona (visite mediche previste domani, sabato 24 gennaio) e intanto arriva un'altra uscita dal club. tuttomercatoweb.com Lang-Galatasaray, dalla Turchia: visite mediche ok, ha già firmato!È ormai tutto pronto per l’addio di Noa Lang. L’esterno olandese ha completato e superato le visite mediche con il Galatasaray, ultimo passo prima dell’annuncio ufficiale ... tuttonapoli.net ULTIM'ORA - Lang-Galatasaray, superate le visite mediche Leggi qui areanapoli.it/share/619134/ - facebook.com facebook #Lang atterrato a Istanbul: “Il #Galatasaray è un club molto grande” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.