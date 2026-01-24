Giovane al Napoli | visite mediche a Milano primo passo in azzurro

Da forzazzurri.net 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane Santana do Nascimento ha completato le visite mediche a Milano, segnando il primo passo ufficiale verso il trasferimento al Napoli. Questa fase rappresenta l’inizio del percorso che potrebbe portarlo a indossare la maglia azzurra, consolidando così il suo futuro nel club partenopeo. L’operazione, ancora in fase di definizione, è segnata da un percorso professionale e trasparente, nel rispetto delle procedure sportive e contrattuali.

È iniziato ufficialmente l’iter che porterà Giovane Santana do Nascimento a diventare un nuovo giocatore del Napoli. L’attaccante brasiliano ha raggiunto in mattinata la Clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma e dell’annuncio ufficiale. Un momento importante per il classe 2003, pronto a compiere il salto più significativo della sua carriera dopo l’esperienza in Serie A con il Verona. All’arrivo al centro medico, Giovane si è mostrato sorridente e sereno, lasciando trasparire tutta l’emozione per l’inizio della nuova avventura. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

giovane al napoli visite mediche a milano primo passo in azzurro

© Forzazzurri.net - Giovane al Napoli: visite mediche a Milano, primo passo in azzurro

Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di un giovane talento dal Verona, con un contratto fino al 2031.

Leggi anche: CdS – visite mediche in corso a Milano

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Napoli, in arrivo Giovane dal Verona: costi e dettagli della trattativa. Manna punta anche un esterno: i nomi sulla lista; Calciomercato, le notizie di oggi: Juve in chiusura per En Nesyri. Napoli, domani le visite di Giovane. Lucca ufficiale al Nottingham Forrest; Sky – giovane al napoli visite mediche a milano per il brasiliano sara subito a disposizione per la juve.

giovane al napoli visiteCalciomercato Napoli, Giovane a Milano per le visite mediche: obiettivo Juventus per il brasilianoClasse 2003, attaccante e pronto ad essere convocato per la sfida alla Juventus. Giovane Santana do Nascimento, fino ad oggi di proprietà ... msn.com

giovane al napoli visiteVisite mediche in corso per Giovane: Sono molto contentoSantana Giovane è appena arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche ed unirsi al suo nuovo club. L'attaccante brasiliano ha anche rilasciato ... tuttonapoli.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.