Giovane al Napoli | visite mediche a Milano primo passo in azzurro

Giovane Santana do Nascimento ha completato le visite mediche a Milano, segnando il primo passo ufficiale verso il trasferimento al Napoli. Questa fase rappresenta l’inizio del percorso che potrebbe portarlo a indossare la maglia azzurra, consolidando così il suo futuro nel club partenopeo. L’operazione, ancora in fase di definizione, è segnata da un percorso professionale e trasparente, nel rispetto delle procedure sportive e contrattuali.

È iniziato ufficialmente l'iter che porterà Giovane Santana do Nascimento a diventare un nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante brasiliano ha raggiunto in mattinata la Clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma e dell'annuncio ufficiale. Un momento importante per il classe 2003, pronto a compiere il salto più significativo della sua carriera dopo l'esperienza in Serie A con il Verona. All'arrivo al centro medico, Giovane si è mostrato sorridente e sereno, lasciando trasparire tutta l'emozione per l'inizio della nuova avventura.

