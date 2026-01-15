CdS – visite mediche in corso a Milano

Sul sito di JustCalcio.com trovi le ultime notizie sul calciomercato. Oggi segnaliamo che Giacomo Raspadori ha completato le visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano, in vista del suo trasferimento all’Atalanta. Questa fase è fondamentale prima della firma ufficiale e rappresenta un passo importante nel percorso del calciatore verso la nuova squadra.

MILANO – Visite mediche completate alla clinica 'La Madonnina' di Milano per Giacomo Raspadori, nuovo attaccante dell' Atalanta. Nella giornata di ieri (martedì 13 gennaio), i bergamaschi hanno anticipato con un blitz la concorrenza di Roma e Napoli offrendo 22 milioni più bonus all' Atletico Madrid che ha accettato l'offerta. Raspadori ha aspettato fino all'ultimo gli azzurri, ma il club di De Laurentiis non poteva chiudere subito l'operazione: così i Colchoneros lo hanno costretto a scegliere tra Roma e Atalanta.

