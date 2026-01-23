Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di un giovane talento dal Verona, con un contratto fino al 2031. La società ha raggiunto l’accordo con l’agente del giocatore negli uffici romani di FilmAuro, per un ingaggio di circa 1,2 milioni di euro a stagione. Intanto, domani il giovane potrebbe essere impiegato in panchina nella sfida contro la Juventus, in attesa di conoscere la formazione ufficiale.

Il Napoli piazza il colpo Giovane dal Verona. Ecco le ultime notizie. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Con l’uscita di Lang e Lucca, finiti rispettivamente al Galatasaray e al Nottingham Forest, il club del presidente De Laurentiis ha potuto affondare sul brasiliano del Verona, con l’agente del quale ha raggiunto oggi l’accordo sul contratto negli uffici romani della FilmAuro: per lui un contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni a stagione. L’intesa con il Verona, invece, era già stato raggiunto nei giorni scorsi, per una cifra di 20 milioni di euro complessivi inclusi di bonus”. Giovane già in panchina a Napoli-Juve?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)

Per Giovane visite mediche nelle prossime ore, Conte lo vuole già per la JuventusIl Napoli si prepara a perfezionare il trasferimento di Giovane, con visite mediche previste nelle prossime ore.

