Un’omelia dedicata ai defunti nel giorno in cui la Chiesa li commemora quella di Papa Leone XIV all’Angelus di questa mattina. “E ogni giorno, in tutto ciò che viviamo questa memoria è viva. Spesso c'è qualcosa che ci rimanda a loro, immagini che ci riportano a quanto abbiamo vissuto con loro. Tanti luoghi, perfino i profumi delle nostre case ci parlano di coloro che abbiamo amato e non sono più tra noi. E tengono acceso il loro ricordo”. E ha sottolineato: "Nella memoria viva di Gesù, persino chi nessuno ricorda, anche chi la storia sembra avere cancellato, appare nella sua infinita dignità". I cristiani hanno "la speranza che nessuno andrà perduto". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Papa Leone nel giorno dei defunti: "Memoria è speranza futura non solo ricordo passato"

