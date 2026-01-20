Ricordare non basta | il Giorno della Memoria dell' IC Cesalpino

Il Giorno della Memoria rappresenta un momento di riflessione e ricordo delle vittime dell'Olocausto. All'I.C. Cesalpino di Arezzo, si rinnova l'impegno a mantenere viva la memoria, non solo con parole ma attraverso azioni e consapevolezza. Ricordare non basta: è fondamentale conoscere, comprendere e condividere per contribuire a un futuro più giusto e rispettoso.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Tutti in fila, molti con il capo chinato in avanti. Tutti in fila senza colori, una processione di morti, sequenza di individui privati di voce. Hanno la bocca ma non parlano, orecchie ma non odono, narici ma non odorano, mani e non palpano. Piedi, piedi che non camminano. Simulacri: uomini e donne trasformati in simulacri. Simulacri generati da un'esperienza nefasta, da una storia sventurata, da una sorte disgraziata, funesta, fatale. Tutti in fila, pazienti, rassegnati, remissivi, sottomessi, sconfitti, abdicati a un destino inimmaginabile, nascosto alla coscienza dai più, forse da tutti.

