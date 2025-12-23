Rinnovo contratto scuola 2022-24 ecco la firma definitiva Valditara | Promessa mantenuta prosegue l’impegno per valorizzare il personale scolastico

Il 23 dicembre 2025 è stata firmata ufficialmente la contrattazione per il periodo 2022-2024 nel settore scolastico. Il ministro Giuseppe Valditara ha sottolineato come questa firma rappresenti il mantenimento di un impegno volto a valorizzare il personale docente e non docente. Si tratta di un passaggio importante per il rinnovo delle condizioni contrattuali e per il miglioramento delle risorse dedicate al sistema scolastico italiano.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha commentato la firma definitiva del contratto scuola 2022-2024 avvenuta il 23 dicembre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

