Violenza a Palermo Lionti e Baudo Uil sicilia | Avanzano degrado e illegalità risultato di anni di scelte politiche sbagliate o mancate

La crescente violenza a Palermo, come evidenziato da Lionti e Baudo della Uil Sicilia, riflette un progressivo degrado e un aumento dell’illegalità, frutto di scelte politiche inadeguate nel tempo. L’episodio allo Zen rappresenta un grave segnale di allarme, colpendo un quartiere simbolo di integrazione e solidarietà, e evidenziando la necessità di interventi mirati per affrontare le cause profonde del problema.

Mille in marcia contro la violenza a Palermo - E' cominciata a Palermo la "marcia silenziosa per fare rumore" organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Acli e cui hanno aderito anche associazioni di categoria, come la ... notizie.tiscali.it

Violenza e sangue hanno profondamente segnato il 2025 a Palermo e in provincia - facebook.com facebook

